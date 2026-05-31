Kocaeli'de 2 kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde, karısı ile bir kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde 27 Mayıs'ta eşi G.Ö. ile ikametteki E.D'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zanlının, çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde 27 Mayıs'ta Ş.Ö, eşi G.Ö. ile adresteki E.D'yi bıçakla yaralamış, olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.