Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: İlişkiden Dolayı Yaşanan Kavga Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ercan K., eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen Burak E. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı halde otomobiliyle kaçmaya çalışan Ercan K. kaza yaptı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde park halindeki otomobilinde oturan Ercan K. (36), eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle Burak E.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Ercan K., sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbelerine rağmen otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyon koltuğunda oturan Ercan K., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Burak E.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Ercan K., yaralı halde otomobiliyle kaçarken, yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra park halindeki bir hafif ticari araca çarparak durdu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amerika'da çalıştığı ve bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenilen Burak E. kaçarken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Burak E.'nin, Ercan K.'yı defalarca bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
