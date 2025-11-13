Haberler

Kocaeli'de Bıçaklı Cinayet Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Murat Tosun'un davasında 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılamasına devam edildi. Maktulün babası İsmail Hakkı Tosun, olayın trajik sonuçlarını ifade ederek adalet talep etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Maktul Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklar, önceki ifadelerini tekrar ederek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Maktulün babası İsmail Hakkı Tosun, iddia edilen taciz olayının yaşanmamasına rağmen yaşanmış gibi gösterildiğini savunarak, "Evladım o kadar öğrencinin önünde yanında oğlu olduğu halde hunharca katledildi. Baba Mehmet, olay gerçekleşmeden önce aklıselim düşünseydi bugün oğlum yaşayacaktı. Oğlumun ölümü hayatımızı değiştirdi. Karım hasta, mahkemelere bile gelemiyor. Hayatımız karardı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin kamera kayıtlarını isteyerek duruşmayı erteledi.

Ceza istemleri

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Bilal K. ve Mehmet K'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etti.

Hiranur B, Kerem K. ve Semanur O'nun "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, sanık Birsen K'nin ise "akrabaya karşı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar Bilal K. ve Mehmet K. hakkında ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulunuldu.

Olay

Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulunun bahçesinde 5 Şubat 2024'te bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı. Sanıklardan Kerem K, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
