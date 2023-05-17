Kocaeli'de beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi'nde ilerleyen H.S. idaresindeki 35 AG 6638 plakalı beton mikseri, kavşakta S.K. yönetimindeki 41 ANG 587 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü S.K. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel