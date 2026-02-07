Haberler

Kocaeli'de yan yola düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-130 kara yolunda bariyere çarpan otomobil yan yola düşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpıp aşan otomobilin D-130 kara yolundan yan yola düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden İ.S. idaresindeki 54 BZ 847 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra yan yola düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve otomobildeki yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
