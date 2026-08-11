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Kandıra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-605 kara yolunda Kandıra'dan İzmit yönüne giden A.K. (33) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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