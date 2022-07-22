Kocaeli'de barakada çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde barakada çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde barakada çıkan yangın hasara neden oldu. Halıdere Yalı Mahallesi 2004 Sokak'ta Rafet E'ye ait barakada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi. Bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA / Serkan Gök - Güncel Halıdere Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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