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Kandıra'da Yeni Av Sezonu Törenle Başladı

Kandıra'da Yeni Av Sezonu Törenle Başladı
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Kocaeli Kandıra'da balıkçılar, av yasağının bitmesiyle Kefken Barınağı'nda düzenlenen törenle denize açıldı. Vali ve protokolün katıldığı programda dua edilip ilk ağ denize bırakıldı; balıkçılar gece yarısı ava çıkacak.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere törenle denize açıldı.

Kefken Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programda konuşan Vali İlhami Aktaş, yeni av sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da denizciliğin sabır ve cesaret gerektirdiğini belirterek, bu mesleğin zorluklarını bildiklerini söyledi.

Denizleri korumanın önemine değinen Katırcıoğlu, kurallara uygun bir av sezonu geçirmenin sürdürülebilir gelecek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yeni av sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından av sezonunun kazasız, hayırlı ve bereketli geçmesi için dua edildi. Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla sembolik olarak ilk ağ denize bırakıldı.

Programa, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kefken Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Yeni av sezonunun ilk gecesinde saat 00.00'da denize açılarak ağlarını bırakacak balıkçıların, sabahın ilk ışıklarıyla limana dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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