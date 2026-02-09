Kocaeli'de hakkında 30 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 30 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan B.A. isimli hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hakkında toplam 3 ayrı suçtan 30 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.A. isimli hükümlü İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel