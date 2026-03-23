Kocaeli'de anne ve oğlunun darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir barda anne ve oğlunun darbedilmesine yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerine adli kontrol şartı getirildi. Anne ve oğul hastanede tedavi altında.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir barda Ramazan Bayramı'nın ilk günü M.Y. (39) ile oğlu T.K.İ'nin (21) darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen K.G, E.G. ve S.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.G. ile E.G. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.G. tutuklanırken, E.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden S.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yüzünde kırıklar oluşan anne ile oğlunun Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu

Rümeysa öğretmenin şüpheli ölümü! Cesedi ırmakta bulundu