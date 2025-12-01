Haberler

Kocaeli'de Akaryakıt İstasyonunda Saldırı: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanına kafa atıp darbeden G.G.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Olayda, G.G.Ö.'nün akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S. ile tartışarak saldırdığı ve görüntülerin güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı akaryakıt istasyonu çalışanı M.E.S.'ye kafa atıp, yumrukla darbeden G.G.Ö., 5 gün sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 26 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için gelen G.G.Ö., bilinmeyen nedenle tartıştığı akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S.'ye kafa attı. G.G.Ö. ardından M.E.S.'yi yumruklayarak darbetti. Durumu fark eden akaryakıt istasyonundaki diğer çalışan araya girdi. G.G.Ö.'nün arkadaşının da dahil olması ile saldırgan, sakinleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra G.G.Ö.'nün üzerine yürüdüğü M.E.S., koşarak akaryakıt istasyonun dışına çıktı. Olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sonrası polis, G.G.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu G.G.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasıyla G.G.Ö.'nün yarın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

G.Saray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
İstiklal Caddesi boks ringine döndü

İstanbul'un en işlek noktası boks ringine döndü! Polis dahi ayıramadı
Avrupa'da eski defterler açıldı! Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

Avrupa'da eski hesaplar açıldı! Yüzüne yüzüne konuşup tazminat istedi
Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan Karataş'ın gözünün son hali

Galatasaray paylaştı! İşte Kazımcan'ın gözünün son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.