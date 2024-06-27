Kocaeli'de 87 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 32 ayrı suçtan toplamda 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Dilovası ilçesinde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ile 2 milyon 727 bin 842 lira para cezası olan Ö.A'yı (45), Dilovası ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.