Kocaeli'de 87 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hakkında 32 ayrı suçtan 87 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis ile 2 milyon 727 bin 842 lira para cezası olan Ö.A'yı (45), Dilovası ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.