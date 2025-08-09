Kocaeli'de 8 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Suçlamalar arasında izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma bulunuyor.

Kocaeli'de hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B'yi (45) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.