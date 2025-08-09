Kocaeli'de 8 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Suçlamalar arasında izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma bulunuyor.
Kocaeli'de hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B'yi (45) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel