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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (43) kentte yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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