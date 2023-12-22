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Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

"Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K, (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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