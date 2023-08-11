Kocaeli'de 6. kattan düşen kişinin düşme anı güvenlik kamerasında
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Üveys Akgün'ün 6'ncı kattan düşüp yaşamını yitirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akgün'ün park halindeki aracın ön kaputuna düşüp beton zemine savrulduğu görüldü. Görüntülerde çevredekilerin Üveys Akgün'ün yanına koştuğu da yer aldı. Akgün'ün arkadaşı E.E. ile babaannesinin evdeyken telefonla konuştuğu sırada dengesine kaybedip düştüğü öne sürüldü.
DÜŞME ANI KAMERADA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Üveys Akgün'ün 6'ncı kattan düşüp yaşamını yitirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akgün'ün park halindeki aracın ön kaputuna düşüp beton zemine savrulduğu görüldü. Görüntülerde çevredekilerin Üveys Akgün'ün yanına koştuğu da yer aldı. Akgün'ün arkadaşı E.E. ile babaannesinin evdeyken telefonla konuştuğu sırada dengesine kaybedip düştüğü öne sürüldü.