Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü

Güncelleme:
Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde 6 katlı bir binanın çökmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

(ANKARA) - Kocaeli Valiliği, Gebze'de 6 katlı binanın çöktüğü olay yerine ekiplerin yönlendirildiğini ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Kocaeli Valiliği'nin sosyal medya hesabından Gebze'de 6 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
500
