Kocaeli'de 6 Katlı Bina Çöktü

Kocaeli Valiliği'nin sosyal medya hesabından Gebze'de 6 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.