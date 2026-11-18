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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ulaşım için servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarını güvenli taşımacılık şartları konusunda kontrol etti.

Araçların teknik donanımları ve fiziki durumlarının yanı sıra sürücülerin evrakları ile mesleki yeterlilikleri incelendi.

Bu kapsamda kentte 6 bin 380 servis aracı denetlendi. İncelemelerde eksik evrakı bulunduğu belirlenen 1799 araç ve sürücüsü hakkında ilgili mevzuat gereği işlem yapıldı.

Faaliyetlerde özellikle öğrenci taşımacılığında güvenliğin önemi vurgulandı. Trafik kurallarına uyulması ve servis araçlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiği sürücülere hatırlatıldı.

Kaynak: AA