Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"Aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.D, (33) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.