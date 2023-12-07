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Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kocaeli'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.D, (33) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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