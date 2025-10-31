Kocaeli'de 30 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 11 farklı suçtan 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 11 farklı suçtan 327 aranma kaydı ve 30 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi ilçede yakaladı.

Hükümlü, gerekli işlemleri için emniyete götürüldü.