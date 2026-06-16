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Kocaeli'de 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Ordu'da yakalandı

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Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.S., Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Ordu'da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan hakkında toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (26) Ordu'nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen hükümlünün, 26 Ekim 2020'den bu yana firari olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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