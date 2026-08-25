Kocaeli'de 21 Bin Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Gebze ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 21 bin sentetik ecza ile 2 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA