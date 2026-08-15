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Marmara Depremi'nin 27. Yılında Batık Şehir Gölcük'te Dalış

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere sahilinde denize gömülen ve "batık şehir" olarak bilinen bölgeye dalış gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Değirmendere sahilinde denize gömülen ve "batık şehir" olarak bilinen bölgeye dalış gerçekleştirildi.

Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen dalışa, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıçlar Mustafa Kemal Atalı, Elçin Güçlü ve Sina Demirtaş ile gönüllü itfaiyeci dalgıç Sedat Türkmen katıldı.

Ekip, depremden yıllar sonra da su altında varlığını sürdüren yapı ve eşya kalıntıları ile zaman içerisinde deniz canlılarının yaşam alanına dönüşen bölgeyi görüntüledi.

Dalgıçların kaydettiği görüntülerde, deniz tabanındaki deprem izlerinin yanı sıra kalıntıların çevresindeki deniz yaşamı da yer aldı.

Daha önce bölgede yapılan dalışlarda çay bahçesi, çınar ağaçları, beton yapı kalıntıları ve çeşitli eşyaların su altında korunduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA
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