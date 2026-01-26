Kocaeli'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan 14 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası olan M.S., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit'te yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan M.S'yi İzmit'te yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel