Kocaeli'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A.'yı Derince'de yakalayarak cezaevine teslim etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (38) Derince'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas