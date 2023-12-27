Kocaeli'de 107 Kilo Eroin Taşıyan 2 TIR'da Baba ve Oğul Tutuklandı

KOCAELİ'de, polisin operasyonunda, 107 kilo eroin taşıyan 2 TIR'daki İbrahim Karadaş (53) ile oğlu Mehmet Fatih Karadaş (31), 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 28,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştıkları 2 TIR'ı, 12 Ekim 2021'de durdurdu. TIR'larda narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. Aramalarda, TIR'ların dorselerinin çatı iskeletini oluşturan çelik boru profillerin içine gizlenmiş 447 paket halinde 107 kilo eroin bulundu. Olayla ilgili İbrahim Karadaş ve oğlu Mehmet Fatih Karadaş, 14 Ekim 2021'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Sanıklar hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, olayın karar duruşması dün görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Karadaş ve oğlu Mehmet Fatih Karadaş, avukatlar ve sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Mehmet Fatih Karadaş, olaydan haberi olmadığını belirterek, "2 senedir çocuklarım perişan oldu. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Babası tutuklu sanık İbrahim Karadaş ise pişman olduğunu belirterek, "Uyuşturucunun yarısından fazlasını kendi rızamla teslim ettim. Bunun gözetilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN VE AİLEM, TEHDİT ALTINDA'

İbrahim Karadaş, "İlk yakalandığımda kolluk görevlerine bildiklerimi anlattım. Pişmanım, gaflete düştüm. 8 çocuğum var, mağdurum. Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. N. isimli kişi uyuşturucunun gerçek sahibidir. İsmini verdim diye ben ve ailem tehdit altındayım. Ailem, bu sebeple adresini değiştirdi. Bu kişi bir gün beni öldürecek" dedi.

Mahkeme heyeti, baba ve oğlunun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 28'er yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.