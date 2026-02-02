Haberler

Kocaeli'de 10 yeni okul ikinci dönemle eğitime başladı

Güncelleme:
Kocaeli'de 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla 10 yeni okul, 80 kişilik pansiyon ve bir atölye binası öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle Darıca, Gebze, Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde toplam 144 derslikten oluşan 10 yeni okul eğitime başladı.

Açılan okullar arasında Darıca'da Barış Manço Özel Eğitim Anaokulu ile Azize Rabia Kocaman Anaokulu, Gebze'de Hacı Meliha-Mustafa Başaran Özel Eğitim Anaokulu, Sultan Orhan Anaokulu ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde yeni ortaokul binası yer aldı.

Gölcük'te Şehit İsmail Demircan İlkokulu, İzmit'te Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu da eğitim öğretime başladı.

Kandıra'da ise 20 derslikli imam hatip lisesi ve 80 kişilik pansiyon öğrencilerin kullanımına açıldı.

Ayrıca Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için hazırlanan atölye binası da uygulamalı eğitimi güçlendirmek amacıyla hizmete alındı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
