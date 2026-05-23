Haberler

Kocaeli'de sentetik ecza hap operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hap, 264 kilogram ham madde ve 19 makine ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8 kişinin işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Darıca ve Gebze ilçelerinde belirlenen adresler ile sevkiyatta kullanıldığı değerlendirilen araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, yaklaşık 1 milyon 700 bin sentetik ecza hap, yaklaşık 3 milyon hap üretilebilecek miktarda 264 kilogram ham madde ile 19 makine ve cihaz ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 1'inin tutuklandığı, 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirdik"

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ele geçirilen malzemelerin getirildiği Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık 2 haftadır yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasıyla çok sayıda uyuşturucunun sokaklara ulaşmasının önüne geçen ekipleri tebrik eden Karaduman, şöyle konuştu:

"Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz. Kocaeli halkının huzurunu, güvenliğini, gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan bu uyuşturucu şebekeleriyle mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Bugün yapılan operasyon, çok önemli bir operasyon. Sokaklara düştüğünde binlerce gencimizi zehirleyebilecek miktarda bir uyuşturucu ele geçirdik."

Karaduman, hem sokak satıcılarına hem organize uyuşturucu şebekelerine yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini kaydetti.

Öte yandan, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi