Bosna Hersek'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi

Bosna Hersek'in Gracanica kentinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde iftar sofrası kuruldu.

Kapalı spor salonunda yapılan programda, Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitim gören öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Burada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazanın paylaşmak, bereket ve kardeşlik anlamına geldiğini söyledi.

"Kardeşlik Sofraları"nı gönül coğrafyasına taşımak istediklerini ifade eden Büyükakın, toplam 8 ülkedeki 9 kentte iftar programları yapılacağını kaydetti."

Büyükakın, programlar vesilesiyle hem ekmeği paylaşmak hem de kardeşlik bağlarını güçlendirmek istediklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda hem Balkanlar'da hem Suriye'de hem de Mısır'da programlar yapıyoruz. Mısır'daki noktamız aslında programın Gazze ve Filistin ayağı olarak düşünülmeli çünkü henüz oraya giriş yok. Bütün bu coğrafyalarda, kardeşlerimizle bir ve beraber olmak, ramazanın bizde oluşturması beklenen bilinci tekrar diriltmek, kardeş bağını güçlendirmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Büyükakın, gittikleri her yerde teveccühle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

"Program Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların çok güzel örneği"

Gracanica Belediye Başkanı Sadmir Dzebo da ramazanda edilen duaların kabul olmasını dileyerek, Filistin ve diğer Müslüman ülkeler için de dua ettiklerini söyledi.

Programda yer alan Edis Botiç ise ilk kez böyle güzel iftar programına katıldığını belirterek, "Bu program Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların çok güzel örneğidir. Ramazan burada çok güzel geçiyor. Aramızdaki tarih neredeyse aynı. Aynı değerleri taşıyoruz. Böyle bir yerde olmak çok güzel." diye konuştu.

Programa Türkiye Maarif Vakfı Maarif Ajansı Başkanı Hamza Özdemir, dernek başkanları ile davetliler katıldı.