Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, filosuna 4 ayda 123 otobüs dahil etti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ile aldığı 55 otobüsü daha filosuna kattığını duyurdu. Son 4 ayda 2,5 milyar TL'lik yatırımla 123 otobüs aldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni araçlarla filo yaşımız 5.1'e düştü. Türkiye'de başka bir örnek yok. Avrupa'da da ilk 10'dayız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kesintisiz ve konforlu ulaşım' vizyonu kapsamında, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ettiğini aktardı. Bu vizyon doğrultusunda toplu taşıma kapasitesini her geçen gün artıran belediye, 16 Aralık 2025 tarihindeki 68 otobüsün ardından çevre dostu, konforlu ve son model 55 otobüsü daha filosuna dahil ettiğini bildirdi. Böylece, sadece 4 ayda 123 yeni otobüs büyükşehir filosuna eklenmiş oldu.

İLK SÜRÜŞÜ BAŞKAN BÜYÜKAKIN YAPTI

Yeni alınan 55 otobüs için Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı bir tören düzenlendi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, belediye başkanları, ilçe başkanları, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, ulaşım kooperatiflerinin yöneticileri ve muhtarlar hazır bulundu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törenin ardından Büyükakın, ilk sürüşü gerçekleştirmek üzere otobüslerden birinin şoför koltuğuna geçerek Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında tur attı.

'SADECE KENDİMİZLE RAKİBİZ'

Başkan Büyükakın törende yaptığı konuşmasında, rakamların sürekli yenilendiğini, açılışların ve yatırımların arttığını vurguladı. Yaklaşık 3,5 ay önce 68 otobüs aldıklarını hatırlatan Büyükakın, "Bugün de 55 aracı devreye alıyoruz. Bu araçların toplam yatırım bütçesi 2 milyar 528 milyon lira. İnanılmaz bir bütçe. Kıyaslama yapmak isterdim. Ancak kıyaslanacak bir belediye yok. Sadece kendimizle rakibiz. Son 7 yılın içerisinde hangi büyükşehir belediyesi kaç otobüs almış, gidin bakın göreceksiniz. Ne Ankara'nın ne İzmir'in bizimle rekabet etme şansı yok. Araç filomuzun yaşını önce 6.8'den 5.8'e, şimdi ise 5.1'e indirdik. Bu ne demek? Kocaeli Büyükşehir, Türkiye'nin en genç filosuna sahip demek. Avrupa'da ise ilk 10'un içindeyiz. Toplu taşıma araçlarımızın sayısını 2'ye katladık. Bütçedeki yatırım oranımız ise yüzde 45'in üstünde. Yani, her 2 liradan 1 lirasını yatırıma harcıyoruz" bilgilerini verdi.

'BİZ YAPARIZ ONLAR İZLER'

Büyükakın bir yandan yatırım yaparken diğer yandan da borçları minimum seviyeye indirdiklerini belirterek, "Borçların giderek azaldı bir dönemdeyiz. 'Türkiye'nin en borçlu belediyesi' deyip diyorlardı. İlk başta, bu bilgi doğru değildi. Şimdi mahcup oldular ve onu da söyleyemiyorlar. Bütün bunların özeti, biz daha yüksek bir performans göstermek için kendimizi kendimiz ile kıyaslıyoruz. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz, onlar da izlemeye devam edecekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adeta bir belediyecilik okuluna döndü. Belediyelerin yenilikçi projeleri takip ettiği yer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Çünkü bahane üretmiyoruz, sadece iş üretiyoruz. İşimiz gücümüz hizmet üretmek. İşimiz gücümüz milletimize hizmet etmek. Milletimiz için koşmaktan hiçbir zaman şikayet etmedik" ifadesini kullandı.

'ULAŞIMDAKİ DAĞINIKLIK ORTADAN KALKTI'

Kocaeli'deki ulaşım hizmetlerini bütüncül bir yapıya kavuşturduklarını vurgulayan Büyükakın şunları söyledi:

"Raylı sistemin mevcut hattını 2 katına ulaştırdık. 19 kilometrelik bir hatta sahibiz. Gebze-Darıca ve Kuzey Metro hatları ile bunun da kıyaslanamaz hale geldiğini göreceğiz. Güney Metro Hattı'nı da devreye aldığımızda bu şehrin toplu taşıma iskeletini raylı sistem üzerine taşımış olacağız. Bunun yanı sıra Güney hattı 41G'nin kurulması için de önemli bir mesafe kaydedildi. Geçmişte Kocaeli'de çok parçalı bir toplu taşıma sistemi vardı. Ancak biz bunu bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Bu sayede hem esnaf hem de vatandaş kazandı, kazanıyor."

'KADIN ŞOFÖR SAYIMIZ 25'E YÜKSELDİ'

Büyükakın, "Kadın şoförlerimizin sayısı 15'ten 25'e yükseldi. Yakında 12 kadın şoförümüz, göreve başlayacak. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hizmet kalitesinde standardın yükseldiği ortada. Gayet iyi gidiyorlar. Onlara güveniyoruz. Onların güvenli ellerinde toplu taşımadaki güvenin artacağına dair inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi Kocaeli toplu taşıma sistemleri parmakla gösterilen, örnek alınan, diğer heyetlerin gelip bu işi nasıl yapıyorsunuz diye sordukları bir örnek olacağı bir evreye doğru evriltmeye gayret ediyoruz" dedi.

'FİLODAKİ OTOBÜS SAYISI 753 OLDU'

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filoya dahil edilen 55 yeni araçlarda, farklı kapasite ve ihtiyaçlara uygun modeller tercih edildi. Bu kapsamda 16 adet BMC Procity 18 m körüklü otobüs 39 koltuk ve 163 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. 36 adet BMC Procity 12 m solo otobüs 26 koltuk ve 98 yolcu kapasitesi sunarken, 3 adet Karsan Atak 8 m model araç ise 22 koltuk ve 58 yolcu kapasitesiyle filoya dahil edildi. Yeni araçların katılımıyla UlaşımPark filosundaki toplam araç sayısı 795'e yükseldi. Envanterde bulunan ancak yaş haddinden dolayı çalıştırılmayan 42 araç düşüldüğünde toplam filodaki araç sayısı 753 oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı