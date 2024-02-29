Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kenti Depreme Hazırlamak İstiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, birinci önceliğinin kenti depreme hazırlamak olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Derince Yenikent Kültür Merkezi'nde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Büyükakın, yeni dönemdeki projelerini anlattı. Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını hatırlatan Büyükakın, ilde deprem riskinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi.

Büyükakın, deprem öncesi yapılan 160 bin binayı taradıklarını aktararak, "Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte, bu binaları yenilememiz gerekir. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Ben bütün enerjimle buna çalışacağım. Sokak sokak gezip, anlatacağım. Birinci önceliğim, Kocaeli'yi depreme hazırlamak. Tüm enerjimle Kocaeli'yi depreme hazırlamak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin, aynı zamanda ulaşım ağları üzerinde oturan bir şehir olduğuna işaret eden Büyükakın, ikinci önceliğinin kentin ulaşım ağını iyileştirmek olduğunu belirterek, toplu taşımaya teşvik projeleri üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Çevresel faktörlere de değinen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Temiz hava almamız lazım. Şehrimizi geleceğe hazırlamalı, yeni nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Bunu yaparken çocuk, genç, kadın, yaşlı engellilerimizi unutmadan yapacağız. Şehir sadece binaları sağlam olduğunda güçlü şehir olmaz. Aynı zamanda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler güven içinde yaşıyorsa güçlü şehir olur. Havası, suyu, toprağı kirlenmemiş bir şehir olmalıyız. Bu da üçüncü önceliğimiz. Bunu yapmamız için de STK'lerimizin gücünün artması lazım."

Programa, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.