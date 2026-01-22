Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Akgün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akgün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başsavcı Akgün, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oylayan Akgün, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karelerine oy verdi.

Başsavcı Akgün, her yıl düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasının, AA'nın dünyaya, çevreye ve sosyal olaylara duyarlı bir ajans olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Kendilerinin de ellerinden geldiğince oylamaya katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Akgün, " Anadolu Ajansı, kurulduğu günden beri devletimizin amaçları ve milletimizin hizmetine yönelik çalışmalar yapmaktadır." dedi.

Akgün, kamuoyuna ve dünyaya mal olmuş, insanların zihnine yerleşen fotoğrafları sundukları için yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılar diledi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.