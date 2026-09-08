Kocaeli- 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Gök Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı