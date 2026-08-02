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Kocaali Kadınlar Plajı temmuz ayında 12 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kocaali Kadınlar Plajı temmuz ayında 12 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Serhat YILMAZ/KOCAALİ(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali ilçesinde kadınlara özel hizmet veren Kadınlar Plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri, yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri olan temmuz ayında 12 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Serhat YILMAZ/KOCAALİ( Sakarya ), SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali ilçesinde kadınlara özel hizmet veren Kadınlar Plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri, yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri olan temmuz ayında 12 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda tatil yapabilmesi amacıyla hizmete sunduğu tesis, Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen kadın ziyaretçileri ağırladı.

Karadeniz Bölgesi'nde kadınlara özel hizmet veren tesislerden biri olan Kadınlar Plajı'nda ziyaretçiler, Karadeniz'in kıyısında deniz ve güneşin keyfini çıkarırken, sosyal tesislerde sunulan imkanlardan da faydalandı.

Kocaali'de 20 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesiste plaj ve yüzme havuzunun yanı sıra çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ile kafeterya yer alıyor.

Haftanın 6 günü hizmet veren Kadınlar Plajı ve Kocaali Sosyal Tesisleri'nin yaz sezonu boyunca kadın ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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