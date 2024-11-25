Kocaali'de 3 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yayla Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.