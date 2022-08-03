Koca ineği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar
- Koca ineği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar Batman'da bir otomobil sürücüsü, koca ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı.
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- Koca ineği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar
BATMAN - Batman'da bir otomobil sürücüsü, koca ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, dün Batman-Bismil yolunda bir sürücü, kocaman ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı. Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla çekildi.
İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Güncel