Kobani'de Devlet Kurumlarına Suriye Bayrağı Çekildi

Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Kobani'deki devlet kurumlarına Suriye bayrağı çekildi. Bu adım, SDG ile Suriye arasındaki entegrasyon anlaşması kapsamındaki gelişmeleri işaret ediyor.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Kobani'de (Ayn el-Arap) bulunan devlet kurumlarına Suriye bayrağı çekildiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SDG ile Suriye arasındaki entegrasyon anlaşması kapsamında SDG kontrolünde bulunan Kobani'de (Ayn el-Arap) Suriye'nin resmi bayrağı devlet kurumlarında göndere çekildi. Kobani'deki İç Güvenlik Kuvvetleri binasına da bayrak çekildi.

Kaynak: ANKA
