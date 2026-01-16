Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekibe teşekkür etti
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki KOAH hastası Recep Öztürk, kapanan köy yolunun açılmasının ardından hastaneye ulaştırılarak teşekkür etti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan KOAH hastası yaşlı adam, köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekiplere teşekkür etti.
İlçeye bağlı Çalca köyünde yaşayan 85 yaşındaki Recep Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine, ailesi ekiplere haber verdi.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu köy yolu açıldı ve evinden alınan Öztürk, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öztürk, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel