Haberler

Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekibe teşekkür etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki KOAH hastası Recep Öztürk, kapanan köy yolunun açılmasının ardından hastaneye ulaştırılarak teşekkür etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan KOAH hastası yaşlı adam, köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekiplere teşekkür etti.

İlçeye bağlı Çalca köyünde yaşayan 85 yaşındaki Recep Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine, ailesi ekiplere haber verdi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu köy yolu açıldı ve evinden alınan Öztürk, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öztürk, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik 'Kalabarg' uygulaması

Komşuda insanlar kuponla alışveriş yapmaya başladı