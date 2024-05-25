Üye Girişi
Haberler

KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, öğrencilere hedeflerini algılarına kurban etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, "İnsan, zihni ile diğer varlıklardan ayrılan bir canlı ama bazen zihin bizim en büyük engelimiz olabiliyor. Hedeflerinizi, algılarınıza kurban etmeyin. Algılarınız hedefe ulaşmanızı engellemesin." diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak ise sağlık ordusuna katılacak genç neferleri yeni hayatlarına uğurlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Nevzat Aydın Kurban Rektör Eğitim Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title