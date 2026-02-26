Haberler

Hollanda hava yolu şirketi KLM, 1 Mart'tan itibaren İsrail'e uçuşlarını durduracağını açıkladı

Güncelleme:
Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle 1 Mart'tan itibaren İsrail'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

İsrail basını, Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM'nin, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim gölgesinde İsrail'e uçuşlarını 1 Mart'tan itibaren askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre KLM, Amsterdam-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını 1 Mart'tan itibaren iptal edeceğini açıkladı.

Haberde, şirketin kararına gerekçe olarak İsrail'e yönelik uçuşların "bu aşamada ticari ve operasyonel açıdan uygun olmamasını" gösterdiği belirtildi.

Şirket ayrıca gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini ve koşullara bağlı olarak kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Zein Khalil
