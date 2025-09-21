Haberler

Klimayı Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Şehzadeler'de bir klima tamircisinin iş yerinden çalınan iki klima dış ünitesinin parçalarını satmaya çalışan şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, ele geçirilen klima parçaları sahibine teslim edildi.

Şehzadeler'de bir tamirciden çaldığı klimayı parçalayarak satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir klima tamircisinin iş yerinin önündeki iki klima dış ünitesi çalındı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli A.K'yi (32) klimayı parçalarken şuçüstü yakaladı. Zanlının, parçalarını hurda olarak satmaya çalıştığı öğrenildi.

Ele geçirilen klima parçaları iş yeri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
