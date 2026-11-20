Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının füzeler kullanılarak yapıldığını aktaran Kliçko, kentteki bazı köprülerin isabet aldığını kaydetti.

Kliçko, Kiev'deki bazı binalar ve altyapının da hasar gördüğünü kaydederek, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA