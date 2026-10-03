Haberler

Kliçko, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nün Rus saldırısında hedef alındığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını, köprüdeki yol ve troleybüs ağının hasar gördüğünü bildirdi. Saldırıda köprü trafiği kapatılırken, 157 İHA'dan 131'i etkisiz hale getirildi; Gostomel'de 4 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun başkentte Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kuzey (Severniy) Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başkente bu gece yapılan hava saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Kliçko, "Kuzey Köprüsü'ndeki yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprüde soldan sağ kıyıya doğru trafik şimdilik kapalı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, köprüye yapılan saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinde yoğun araç trafiğinin oluştuğu görüldü.

131 İHA etkisiz hale getirildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye yönelik fırlattığı 157 insansız hava aracından (İHA) 131'inin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ise Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasına yapılan saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı