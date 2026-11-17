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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Güney ve Kuzey köprülerini hedef aldığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece başkente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Başkentte Dinyeper Nehri üzerindeki Güney ve Kuzey köprülerinin isabet alındığını kaydeden Kliçko, saldırıda ayrıca Kiev'deki kritik altyapının da hasar gördüğünü aktardı.

Kliçko, "Bazı bölgelerde su ve ısıtma hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da ülkenin farklı bölgelerine hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Kiev'de stratejik öneme sahip Güney ve Kuzey köprülerine daha önce de saldırılar düzenlendi.

Kaynak: AA