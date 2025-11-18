Klasik Türk Müziği Topluluğu, Guatemala'da Konser Verdi

Klasik Türk müziği topluluğu "Alla Turca Ornamenti", Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkinlikler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ev sahipliğinde hazırlanan program kapsamında ilk konser başkent Guatemala'daki Devlet Başkanlığı Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlendi.

Konsere devlet kurumları ve üst düzey temsilcilerin yanı sıra diplomatik misyon üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Türk ezgilerinin büyüleyici tınıları, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeni ve alkış aldı.

Kontrbas sanatçısı Burak Noyan, Celaleddin Biçer, Orkun Cecelioğlu ve Halil Gürdal İnal'dan oluşan seçkin müzisyen grubu, klasik Türk müziğinin örneklerini zengin bir repertuvarla sanatseverlerle buluşturdu.

Grup ayrıca, Guatemala'nın tarihi eski başkenti ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antigua şehrinde de sahne aldı.

Antigua'daki Ulusal Sanat Müzesi'nde düzenlenen açık hava konserinde tarihi atmosferle bütünleşen performansları izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Konserlerin dışında Alla Turca Ornamenti Grubu, "German Alcantara" Guatemala Ulusal Müzik Konservatuarı'nda genç müzisyenlerle bir araya gelerek Türk müziği üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Öğrencilere klasik Türk müziğinin makamları, ritimleri ve çalgıları hakkında bilgi veren sanatçılar, düzenledikleri ustalık dersiyle deneyimlerini paylaştı.

Türk müziğinin evrensel değerlerini Latin Amerika kıtasına taşıyan Alla Turca Ornamenti, Guatemala konserleriyle iki ülke arasında kültürel bir köprü kurdu.