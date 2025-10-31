Klasik Edebiyatı Yeniden Okumak: 'Zamanı Aşan Metinler' Programı Başlıyor

Klasik metinleri çağdaş bir bakışla yeniden okumayı hedefleyen "Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" program serisi, 4 Kasım'da başlayacak.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 21 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek programda, klasik edebiyatın zamansız eserlerinden "Mantıku't-Tayr" ele alınacak.

Feridüddin Attar'ın insanın içsel yolculuğunu kuşlar üzerinden anlattığı eser, 15 haftalık bir dizi oturumla ele alınacak. Katılımcılar, her hafta farklı bir tema üzerinden metni hem edebi hem de tasavvufi boyutlarıyla inceleme fırsatı bulacak.

Programın ilk oturumu 4 Kasım saat 18.00'de Salon 172'te gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Turgay Şafak tarafından yürütülecek ilk buluşmada, "Attar, Mantıku't-Tayr ve Kuşların Hikayesi" başlığıyla eserin ana temaları, kuşların sembolik anlamları ve Attar'ın düşünce dünyası üzerine giriş yapılacak.

"Zamanı Aşan Metinler: Klasiklerle Düşünmek" program serisinde ayrıca "Yolculuğa Hazırlık: Simurg'u Aramak", "Simurg", "Bülbül, Tuti, Tavus, Kaz, Hüma Gibi Sembolik Kuşlar", "Hüdhüd'ün Rehberliği ve Kuşların Sorguları", "Şeyh San'an Hikayesi", "Attar'ın Yedi Vadisi – Talep, Aşk, Marifet, Tevhid, Fakr u Fena, Simurg'u Bulmak" başlıkları konuşulacak.

Programa kayıtlar, Rami Kütüphanesi web sitesinden yapılabilir.