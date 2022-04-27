Klarnet Virtüozü Şükrü Tunar Ege'de anılacak

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından gerçekleştirilecek olan "Şükrü Tunar Eserleri" dinletisi, 29 Nisan Cuma günü saat 12.15'te Konservatuvar Etkinlik Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Şükrü Tunar'ın unutulmaz eserlerinin icra edileceği etkinlikte klarnette Aykut Uçakçı, tambur ve lavtada Murat Nergiz, kanunda Zehra Gahramanova, kemanda Batuhan Türkyılmaz, piyanoda Serdar Seven, ritimde Uğur Altun yer alacak. Dinletiye konuk solist olarak Elife Aslantürk katılacak.

Şükrü Tunar kimdir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1907'de dünyaya gelen Şükrü Tunar, Türk musikisinde klarnet denilince akla ilk gelen icracılardan birsi olarak biliniyor. 13 yaşında klarnetle tanışan Tunar, uzun yıllar İstanbul ve Ankara radyolarında, saz salonlarında, gazinolarda klarnet çaldı, plaklar doldurdu. Klarnet yeteneği dışında bestekarlığıyla da öne çıkan Tunar, dönemin pek çok sevilen eserine imzasını attı. Şükrü Tunar, 1962 yılında İstanbul'da bir gazino sahnesinde ünlü sanatçı Zeki Müren'in programı esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

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