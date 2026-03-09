Haberler

Msb: Altı F-16 ve Hava Savunma Sistemleri KKTC'ye Konuşlandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, gelişmelere göre ek tedbirler alınabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılması kapsamında altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve hava savunma sistemleri hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin Fener maçı sonrası çıldırdı

Fener maçı sonrası çıldırdı