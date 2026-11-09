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KKTC ve GKRY liderleri 2 yeni sınır kapısı açılması konusunda anlaştı

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BM Şahsi Temsilcisi Cuellar öncülüğündeki Lefkoşa görüşmesinde Erhürman ile Hristodulidis 2 yeni sınır kapısı açılmasında mutabık kaldı. Akıncılar-Lympia/Limya ve Gemikonağı-Kampos/Kambo-Karavostasi arasındaki kapılar için diğer sınırlarda görüşmeler sürecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar öncülüğündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasındaki üçlü görüşmede, liderlerin 2 yeni sınır kapısı açılması konusunda mutabakata vardıkları bildirildi.

Lefkoşa'da ara bölgede bulunan BM Misyon Şefi'nin konutunda saat 11.00'de başlayan üçlü görüşme, 3 saat 15 dakika kadar sürdü.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis ara bölgeden ayrılırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık, konuya ilişkin BM açıklamasını gazetecilere sundu.

BM açıklamasında, Erhürman ile Hristodulidis'in KKTC ile GKRY arasında Akıncılar-Lympia/Limya ile Gemikonağı-Kampos/Kambo-Karavostasi arasında 2 yeni sınır kapısı açılması konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.

Diğer sınır kapıları için ise liderlerin görüşmelere devam edecekleri kaydedilen açıklamada, Erhürman ile Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri ile üçlü bir görüşme daha yapacakları duyuruldu.

Açıklamada, bugün yapılan görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtildi.

İki toplumlu eğitim programının (Imagine Project), Eğitim Teknik Komitesinin himayesinde ve komitenin belirleyeceği çerçevede yeniden başlatılacağı aktarılan açıklamada. Liderlerin Kriz Yönetimi Teknik Komitesini, acil durumlara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmakla görevlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin ayrıca Kültürel Miras Teknik Komitesinin, bazı Maronit kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyonuna başlaması konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Kaynak: AA
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