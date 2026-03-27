KKTC Gazimağusa Muhtarlar Derneğinden Beypazarı'na ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yeşilleme ile beraberindekiler, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Kasap, Beypazarı'nın tarihi dokusunu, kültürünü ve misafirperverliğini paylaştıkları güzel bir güzel buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, gönül bağlarını güçlendiren ziyaret için Yeşilleme'ye teşekkür etti.

Kasap, KKKTC'ye tahsis ettikleri konağın KKTC Turizm Bakanlığı, tarafından gelecek aylarda "Kıbrıs Kültürevi" olarak düzenleneceğini kaydetti.

Yeşilleme de Kasap'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, ziyaret sayesinde Beypazarı'nı tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.